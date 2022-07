„SoNoVin“ nennt sich ein multimediales Erlebnis, das der Künstler Reinhard Geller aus Zellertal am Sonntag, 17. Juli, in Hettenleidelheim zeigt. Seine „MediaArts-Sinfonie“ ist ab 17 Uhr bei KS-Beschallungstechnik in der Westendstr. 1 zu erleben. Veranstalter ist die Pfälzische Musikgesellschaft. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„SoNoVin“ hat Reinhard Geller, ehemaliger Aufnahmeleiter beim SWR und nun freier Künstler und Tonmeister sowie Leiter des Kunstvereins Donnersbergkreis, 2014 zum ersten Mal präsentiert und nun um zwei neue Arbeiten ergänzt.

Seine filmischen Installationen sind auf einer um die Besucher im Halbkreis gespannten Leinwand zu erleben. Thema des Kunstwerks, das auch Multimediaeffekte und eine Klangcollage umfasst, ist die Entwicklung von Weinreben von ihrer Blüte bis zur Weinlese und von der Tonne ins Fass und zur Flaschenabfüllung.

Für alle Sinne

Feste Bilder gibt es nicht, alles ist bei diesem Rundumerlebnis für alle Sinne im Fluss. Bilder konfigurieren sich ebenso wie Klänge und lösen sich wieder auf; sie treten in einen synästhetischen Dialog, in dem sich die Grenzen zwischen den Kunstformen auflösen. Die Prozesshaftigkeit des Geschehens wird durch eine kleine Weinbergschnecke im Stil von Kinderanimationsfilmen versinnbildlicht, die auf Leinwand unten langsam vorwärts kriecht. Die Fantasie des Betrachters kann die Fäden aufgreifen und weiterspinnen.