Eine spektakuläre musikalische Reise durch die ganz eigene Welt der Schlaginstrumente erwartet die Besucher am Samstag beim nächsten Sternstunden-Event des Kulturvereins Grünstadt, das in diesem Fall sogar auch zwei separaten Angeboten besteht: einem Kinderkonzert am Nachmittag und einer Show für die Erwachsenen am Abend.

Der Begriff Show ist dabei sicher nicht zu hoch gegriffen für das, was das Duo „Schlagwerk Voermans“ aus Berlin bei seinem Programm „Drumming out of the Box“ aus dem Hut beziehungsweise einer Schlagzeugkiste zaubert. Das Musikerpaar Maren und Mark Voermans bringt dabei ein beeindruckendes Percussion-Instrumentarium zum Einsatz, bestehend aus bekannten, exotischen und frisch erfundenen Instrumenten, und präsentiert neben klassischer Schlagwerkliteratur auch Eigenkompositionen, Arrangements bekannter Werke für das ungewöhnliche Instrumentarium sowie Anekdoten aus dem Schlagzeuger-Nähkästchen. Dabei verfolgen die beiden nicht zuletzt das Ziel, die Bedeutung des gemeinsamen Erlebens von Musik und des kreativen Umgangs mit Klängen und Geräuschen im Alltag hervorzuheben, eine Motivation, die sie zuvor natürlich auch bei dem Konzert für Kinder im Grundschulalter leitet, das den sinnigen Titel „Rappelkiste“ trägt.

Noch Fragen?

Das Kinderkonzert (Eintritt: 7,80 Euro) findet am Samstag, 11. Mai, um 15 Uhr im Weinstraßencenter in Grünstadt statt, das Programm für die Erwachsenen (23,20/ 12,20 Euro) am gleichen Ort ab 19 Uhr. Karten unter www.reservix.de oder in Grünstadt bei Haaß Bilder und Einrahmungen, Optik Neumann, Touristinfo und Buchhandlung Frank.