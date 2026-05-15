Paul Schmitz war lange Jahre Steinborner Ortsvorsteher, im Stadtrat und im Ortsbeirat, arbeitete im Verein „Leben und Wohnen“ mit. Nun feiert er runden Geburtstag.

Seinen 80. Geburtstag kann am heutigen 16. Mai Paul Schmitz feiern. Der ehemalige Realschullehrer für die Fächer Englisch, Geschichte und Sozialkunde engagierte sich in seiner Freizeit in mehrfacher Weise für das Gemeinwohl. Vier Jahrzehnte lang übernahm Schmitz Verantwortung in verschiedenen Bereichen der Kommunalpolitik. Er war 17 Jahre Ortsvorsteher des Eisenberger Staddorfs Steinborn, bis er sich 1996 aus gesundheitlichen Gründen aus diesem Amt zurückzog. Bis 1999 arbeitete er über 15 Jahre in der SPD-Stadtratsfraktion mit, und bis 2014 gehörte er über zwei Jahrzehnte dem Steinborner Ortsbeirat an.

Für Steinborner Belange eingesetzt

Für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste des Allgemeinwohls wurde Schmitz 2001 der Goldene Ehrenring der Stadt verliehen. Rückblickend habe ihm trotz manchem Ärger und Aufregung das Amt des Ortsvorstehers sehr viel Freude gemacht, sagte der Jubilar damals bei der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Jörn Vahlenbreder. Möglich gewesen seien die Leistungen und Projekte während seiner Amtszeit nur mit der überwiegend konstruktiven und sachlichen Zusammenarbeit aller politischen Gruppierungen im Ortsbeirat.

Unter anderem fielen in Schmitz’ Amtszeit der Ausbau des städtischen Kindergartens Steinborn, der Bau des Hauses der Kirche, die zur damaligen Zeit viel und heftig diskutierte Zentrumsbebauung und die Erschließung weiterer Bauabschnitte.

Zu Beginn seiner Amtszeit als Ortsvorsteher sei es nicht ganz einfach gewesen, sich für die Steinborner Belange einzusetzen, blickte Schmitz ohne Zorn zurück. Denn in der Verwaltung und im Stadtrat sei eine gewisse Reserviertheit gegenüber diesen „besonderen“ Problemen vorhanden gewesen. „Ich musste deshalb immer wieder manchen Leuten im Stadtrat – auch in der eigenen Fraktion – und der Verwaltung auf die Nerven gehen, um nicht untergebuttert zu werden“, stellte Schmitz anlässlich seines Abschieds als Ortsvorsteher süffisant fest.

Dickes Fell zugelegt

Manche mehr oder minder amüsante Anekdoten kann er aus seiner kommunalpolitischen Zeit noch erzählen. Aber auch: „Obwohl ich mir mit der Zeit ein dickes Fell zulegte, gingen doch manche Angriffe unter die Haut“, sagt der Jubilar im Nachhinein.

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit im örtlichen Verein Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn (LWS) als stellvertretender Vorsitzender ernannte ihn der Verein 2017 zum Ehrenvorsitzenden. Sein bisheriges Amt als Schriftführer des Vereins behielt Schmitz aber weiterhin bei. Und bis zu diesem Jahr betreute er noch die Sponsoren des Vereins und unterstütze den Vorstand bei der Organisation der Jahresausflüge.

Inzwischen genießt der Jubilar auch im Verein seinen Ruhestand. Die Geburtstagsfeierlichkeiten werden heute zunächst im Familienkreis stattfinden und vielleicht auch nahtlos in den morgigen Geburtstag von Ehefrau Gisela übergehen.