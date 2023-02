Die Athleten der Startergemeinschaft TSG Grünstadt/TSV Freinsheim haben zum Abschluss der Hallensaison starke Leistungen gezeigt.

Insgesamt zehn Teams aus vier Ländern trafen sich zum Abschluss der Hallensaison in Luxemburg-Kirchberg. Der Kirchheimer Paul Kronemayer war wesentlich am Gesamtsieg des Ludwigshafener Teams in der Altersklasse 12/13 beteiligt. Er verbesserte sich bei seinem ungefährdeten Sieg im Kugelstoßen um über einen Meter auf 11,67 Meter, lief als Dritter über 60 Meter in 8,19 Sekunden eine weitere Bestleistung. Die abschließende 4 x 200m-Staffel führte er als Schlussläufer in 1:50,83 zum Sieg .

Der Freinsheimer Alvar Matsuura holte mit seinem Kugelstoßsieg (11,68 m) ebenfalls die Höchstpunktzahl, dazu streifte er bei Platz drei im Weitsprung (5,62 m) und 60m-Hürden (7. in 9,21) seine Bestleistungen. Das Team Ludwigshafen AK 14/15 wurde 3.

Bei den Westpfalzmeisterschaften in Kaiserslautern siegten Julian Schreiner (M15) über 800 m und Theo Ruckert (M12) beim Kugelstoßen.

Schreiner musste mit 2:26,88 zufrieden sein, denn die nur 140 Meter lange Rundbahn mit engen Kurven liesen kein gleichmäßiges Tempo zu. Zudem verlor der deutlich überlegene Schreiner viel Zeit beim ständigen Überrunden. Theo Ruckert, M-12, stieß bei seinem ersten Kugelstoßwettkampf gute 6,62 m, war auch über 800 m mit Platz 2 zufrieden.

Gleich zweimal landete Josi Schott (W14) auf Platz zwei. Dabei steigerte sie sich beim Kugelstoßen auf 7,86 m und beim Hochsprung auf 1,33 m. Über 50 m gewann sie ihren Zeitlauf in 7,69 und wurde insgesamt Dritte.