Mehr als ein Jahr lang gibt es schon „Vesper und Vespern“ in Grünstadt. Jetzt hat das Projekt den Nardini-Preis vom Caritasverband für die Diözese Speyer bekommen. Nachdem die Mallersdorfer Schwestern die Gemeinde verlassen hatten, riefen Bianka Wüst und Rita Beck-Battschinger das Projekt ins Leben, um im Sinne der Schwestern weiter Gutes zu tun. Was die Tafel damit zu tun hat, warum das Projekt beim Patentamt angemeldet ist und was der Preis bedeutet, steht hier.