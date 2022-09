Pastor Jean-Christoph de Araujo, der zum 1. März 2018 die protestantische Pfarrstelle Carlsberg-Hertlingshausen mit Altleiningen und Höningen übernommen hatte, verlässt die Kirchengemeinden. Der 40-Jährige wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 14.30 Uhr bei einem Erntedank-Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Carlsberg verabschiedet. Der gebürtige Neustadter geht nach Frankenthal, wo er unter anderem sein Vikariat absolviert hat. „Ich möchte wieder in ein städtisches Umfeld, wo man nicht für alles so weit fahren muss“, erläutert de Araujo auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er habe den Wechsel allerdings nicht aktiv forciert. Vielmehr habe es sich gefügt. „Anfang des Jahres informierte mich mein Kollege Martin Henninger, dass er in Ruhestand geht und die Pfarrstelle Frankenthal-Luther- und Friedenskirche frei wird“, berichtet er. Die Stelle in Carlsberg werde demnächst ausgeschrieben. Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden die beiden Pfarrer Johannes Fischer (Ebertsheim) und Monica Minor (Wattenheim) die Vertretung übernehmen.