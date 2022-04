Der Tag der Arbeit – der 1. Mai – fällt 2022 auf einen Sonntag. Für Arbeitnehmer geht somit ein freier Tag verloren. Politiker der Linken und Grünen sprechen sich derzeit für einen Ausgleichstag aus. DIE RHEINPFALZ hat sich bei Passanten in der Grünstadter Fußgängerzone umgehört.

Nelli Neetzel findet die Überlegung, Feiertage am Wochenende durch einen freien Tag unter der Woche auszugleichen, gut. „Das würde ich auch so machen“, sagt sie. Diese Haltung vertritt auch Simon Hammer. „Für Arbeitnehmer wäre das gut“, findet Hammer.

„Es wäre gut, einen freien Tag mehr zu haben“, berichtet Simon Spies. Er ist Filialleiter der Grünstadter Vodafone-Filiale. Sollte der mögliche Ausgleichstag wie ein Samstag gehandhabt werden und die Filiale somit geöffnet sein, könnte er sogar davon profitieren. Würde der Feiertag-Ersatz aber einfach auf den Montag nach dem Wochenende verschoben werden, hätte er nichts davon. „Da habe ich meinen freien Tag.“

Auf Gerhard Schindler hätte ein Feiertags-Ausgleich keine Auswirkungen. Er ist Rentner. Feiertage unter der Woche nachzuholen, findet er aber trotzdem gut. Helmut Schlösser ist ebenfalls schon Rentner. Als er noch berufstätig war, habe er sich auf Feiertage am Wochenende gefreut. „Ich habe Schicht gearbeitet“, verrät der Heßheimer. Am Wochenende zu arbeiten, sei daher normal für ihn gewesen. Sei ein Feiertag auf seinen „Arbeitstag“ gefallen, habe er beim Lohn neben dem Wochenend- noch ein Feiertagszuschlag kassiert.

Schon 2018 hat die Linkspartei den Vorschlag im Bundestag eingereicht, Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, unter der Woche nachzuholen. Die Partei argumentierte dabei, dass so Stress reduziert und Arbeitskraft wiederhergestellt werden könne. „Der Spiegel“ berichtet, dass die Debatte 2021 durch Politiker mehrerer Parteien erneut aufgenommen wurde, da in diesem Jahr viele Feiertage, unter anderem Weihnachten, auf ein Wochenende fielen. Von einem sogenannten „Corona-Bonus“ war in diesem Zusammenhang die Rede.