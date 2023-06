Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sport ist gut für Geist und Körper. Daran zweifelt in der Käthe-Kollwitz-Schule in Grünstadt niemand. Jetzt wurde die Schule als erste ihrer Art zur Partnerschule des Sports in Rheinland-Pfalz erklärt. Das steckt hinter der Auszeichnung.

Zwar ist die Käthe-Kollwitz-Schule keine Lerneinrichtung für Kinder, die eine Profi-Karriere im Sport anstreben. Trotzdem wird das Thema Fitness hier groß geschrieben, wie das