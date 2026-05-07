In diesem Jahr wird das Pfingstwochenende besonders lebendig: Eine Gruppe Jugendlicher aus Grünstadts französischer Partnerstadt Carrières-sur-Seine freut sich darauf, die deutsche Gastfreundschaft hautnah zu erleben. Für das Wochenende vom 23 bis 25. Mai sucht der Partnerschaftsverein für die Begegnung noch gastfreundliche Familien mit Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren, die Lust haben, Jugendliche aus der Partnerstadt bei sich zu beherbergen. Französischkenntnisse seien dafür nicht erforderlich. Oft reichten Hände, Füße und ein bisschen Englisch völlig aus, um sich zu verstehen, heißt es in der Suchanfrage. Zudem beruhe der Austausch auf Gegenseitigkeit: Die französischen Gäste freuten sich schon jetzt darauf, ihre deutschen Gastgeber im nächsten Jahr in Carrières willkommen zu heißen.

Wer Interesse hat, Jugendliche aus der Partnerstadt bei sich aufzunehmen, kann sich an Valerie Farge, E-Mail partnerschaftsverein.gruenstadt@gmail.com, wenden.