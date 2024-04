In diesem Jahr begehen die Hettenleidelheimer ihr 45. Partnerschaftsjubiläum mit der französischen Gemeinde Blanzy. Viele enge Freundschaften haben sich im Lauf der Zeit zwischen Einzelpersonen und auch Familien hier und dort entwickelt. Der lebhafte Austausch zählt bis heute rund 260 gegenseitige Besuche. Auch speziell die Jugendlichen treffen sich mal in der Pfalz und mal in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Das soll gebührend gefeiert werden. Der Festakt mit anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Musik und Tanz ist am Samstag, 11. Mai, ab 18 Uhr in der Gut-Heil-Halle. Engagiert wurde die 1995 gegründete Band Diamonds um den Hettenleidelheimer Keyboarder und Sänger Wolfgang Breitwieser. Für die Verpflegung wird der ebenfalls aus dem Dorf stammende Metzger Christian Speeter mit seinem Cateringservice sorgen. Wer mitessen möchte, zahlt 25 Euro, der einfache Eintritt kostet acht Euro. Anmeldungen bis Donnerstag, 2. Mai, beim Vorsitzenden des Partnerschaftsbeirates, Raimund Hoffmann, unter Telefon 06351 2183.