Die Ausflugswirtschaft am Rand des Grünstadter Stadtparks steht seit 2020 leer. Ein angeblich interessierter Gastronom wollte bis Februar sagen, ob er sie übernimmt.

Eigentlich sollte schon seit Wochen klar sein, ob die verwaiste Grünstadter Parkschenke einen neuen Betreiber hat. Schließlich hatte der damalige Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) kurz vor Ende seiner Amtszeit zum Jahreswechsel 2025/2026 gesagt: Es gebe einen Interessenten, und der wolle seine Entscheidung im Lauf des Februars treffen. Nun allerdings hat der neue Rathauschef Mimmo Scarmato (CDU) vermeldet, dass sich dieser Gastronom nach wie vor nicht festgelegt habe. Es werde demnächst aber Gespräche mit einem weiteren Interessenten geben. Die einst so beliebte Ausflugswirtschaft am Rand des Stadtparks steht seit 2020 leer, das denkmalgeschützte Heimatstil-Gebäude aus den 1920er-Jahren ist heruntergekommen. Im vergangenen Mai hatte Wagner die Idee präsentiert, das Lokal mit Minimalaufwand für eine Bewirtschaftung nach Art der Pfälzerwald-Hütten zu rüsten. Einer Architekten-Schätzung zufolge könnte die Stadt als Eigentümerin so mit Sanierungskosten von etwa 500.000 Euro davonkommen. Loslegen sollen Arbeiter aber ohnehin erst, wenn sich ein neuer Parkschenken-Wirt gefunden hat und das weitere Vorgehen mit ihm abgestimmt ist.