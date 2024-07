Wie es mittlerweile um die Suche nach einer Lösung für die verwaiste Parkschenke steht, will Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) derzeit nicht verraten. Er lässt aber immerhin erkennen, wann er dazu etwas preisgeben will. Hintergrund: Das gut 100 Jahre alte Gebäude steht seit 2020 leer und muss saniert werden. Die Kosten dafür sind der Stadt als Eigentümerin aber zu hoch. Vor zwei Jahren beschloss der Rat: Die Verwaltung soll Interessenten suchen, die das Gebäude im Erbbaurecht übernehmen oder kaufen. Falls das nicht klappt, werde die Stadt die Gaststätte selbst sanieren und verpachten. Im Frühjahr 2023 signalisierte das Kommunalparlament einem potenziellen Investor dann, dass er die früheren Wohnräume im Obergeschoss zu Ferienwohnungen umwandeln dürfte. Nun nutzte Gregor Grzonkowski (SPD) eine Ratssitzung, um sich nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Wagner antwortete: Die Verwaltung sei noch in einer „Findungsphase“, werde aber bei einer Ausschusssitzung im September über die aktuelle Lage informieren.