Bei der Parkschenke gibt es Bewegung: Kommende Woche beschäftigt sich der Planungsausschuss mit einer Bauvoranfrage. Die Antragsteller möchten klären lassen, ob es „planungsrechtlich zulassungsfähig“ ist, in dem Gebäude auf dem Grünstadter Berg zwei Ferienwohnungen einzurichten. In den bisherigen Wohnräumen im Obergeschoss soll eine rund 100 Quadratmeter große Wohnung entstehen, der Dachraum über dem nördlichen Anbau soll zu einer 35 Quadratmeter großen Ferienwohnung umgebaut werden. Die Wohnungen sollen „Synergieeffekte mit der gastronomischen Nutzung“ bringen, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Das Gebäude gehört der Stadt, Auflage ist, dass es auch weiterhin gastronomisch genutzt wird. Die Ratsmitglieder hatten die Verwaltung im Juli vergangenen Jahres damit beauftragt, Interessenten zu suchen, die die Parkschenke im Erbbaurecht übernehmen oder kaufen wollen, weil die Stadt die Kosten der Sanierung (über 1 Million Euro) nicht tragen will und kann. Das Haus wurde vor 103 Jahren gebaut und vor 93 Jahren erweitert. Seit Herbst 2020 steht die Gaststätte leer. Die Sitzung des Planungsausschusses, in der weitere Bauvoranfragen und Bauanträge behandelt werden, beginnt am Dienstag um 18.30 Uhr im Weinstraßencenter.