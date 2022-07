Die Polizei sucht Zeugen eines Parkplatzremplers, der sich am Samstag zwischen 10.15 Uhr und 11.40 Uhr vorm dm-Markt in Eisenberg ereignet hat. Eine Frau, die ihren Pkw in der Zeit dort abgestellt hatte, stellte nach ihrer Rückkehr eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Vermutlich ist jemand beim Ein- oder Ausparken gegen ihr Auto gestoßen. Der Unfallverursacher ist laut Polizei einfach weggefahren. Zeugen können sich bei der Polizei melden, Telefon 06352 9110.