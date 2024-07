Obwohl er mit seinem Auto auf dem Parkplatz an einem anderen Wagen hängengeblieben war, ist ein Mann am Samstag in einem Supermarkt in der Grünstadter Daimlerstraße einkaufen gegangen. Allerdings hatte ein Zeuge den Vorfall beobachtet. Der alarmierte die Polizei, die den Rempler-Fahrer im Laden ausrufen ließ und so gestellt hat. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.