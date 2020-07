Wer in Grünstadt ein Haus baut, aber keinen Platz hat, für entsprechende Parkplätze zu sorgen, muss einen Ablösebetrag für die Stellplätze zahlen. Dieses Geld wird dann für den Bau öffentlicher Parkplätze aufgewendet. Stadtratsmitglieder mahnen jetzt an, dass die Stadt die Kalkulation zu überprüfen hat. „Die festgelegten Beträge blieben seit vielen Jahren unverändert“, heißt es in einem Bericht vom Mimmo Scarmato (CDU). Er bat die Verwaltung auch namens seiner Kollegen aus dem Rechnungsprüfungsausschuss, die Ablösebeträge für Stellplätze neu zu kalkulieren. Büroleiter Joachim Meyer informierte den Rat darüber, dass die Ablösebeträge den gestiegenen Baupreisen angepasst werden und damit erhöht werden sollen. Derzeit muss ein Bauherr in der Innenstadt 6350 Euro Ablöse zahlen, in Asselheim und Sausenheim werden 4800 Euro fällig.