Die zwei Parkplätze auf der Bissersheimer Hauptstraße, die östlich der Einmündung zur Luitpoldstraße in Fahrtrichtung Großkarlbach eingezeichnet sind, sollen verschwinden. Grund ist, dass dort abgestellte Autos die Sicht der Verkehrsteilnehmer einschränken, die aus der Luitpoldstraße (rechts) kommen. Außerdem behindern die Parkenden große Fahrzeuge wie Traktoren, die aus der Straße Am Goldberg nach links in die Hauptstraße einbiegen möchten. Bei einer Ortsbegehung haben die Dorfparlamentarier einstimmig entschieden, stattdessen zwei Pkw-Stellflächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite anzulegen. Verwundert zeigten sich die Ratsmitglieder, dass eine von ihnen beschlossene Parkbucht ein Stückchen weiter westlich in der Hauptstraße nicht mehr da ist. Andreas Müller aus dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland erläuterte, dass sich im Frühjahr 2019 ein Anwohner über diesen Parkplatz beschwert hatte. Weil gegen die Markierung auch verkehrsrechtliche Gründe gesprochen hätten, sei sie dann auf Anordnung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) entfernt worden. „Da kommen wir uns vor wie Witzfiguren“, ereiferte sich Frank Pfaffmann. Müller erklärte, dass Entscheidungen des Gemeinderates für den LBM nicht bindend seien.