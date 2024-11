Zwei Jahre nach der bislang letzten Erhöhung steigen die Parkgebühren in Grünstadt erneut, das hat der Rat am Dienstagabend einstimmig entschieden. Die halbe Stunde kostet in Grünstadt ab dem Jahreswechsel 50 statt 30 Cent und verteuert sich damit gleich um stolze 67 Prozent. Die Parkgebühr für die volle Stunde steigt von 70 Cent auf einen Euro. Für zwei Stunden werden zwei statt 1,50 Euro fällig, und für drei Stunden sind statt 2,50 künftig drei Euro zu berappen. Laut offizieller Kalkulation steigen die Preise fürs Abstellen von Autos damit im Schnitt um ein Drittel. Mit welchen Argumenten die Vertreter der verschiedenen Fraktionen das gerechtfertigt haben, steht im ausführlichen Artikel.