Als ein 27-Jähriger am Samstag um 8 Uhr in Kleinkarlbach zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass der Wagen Beschädigungen an der Frontstoßstange links aufweist. Laut Polizei dürfte der Schaden bei rund 400 Euro liegen. Der junge Mann hatte das Auto am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Straße „Am Kelleracker“ am Fahrbahnrand geparkt. Ein Unbekannter hat ihn vermutlich beim Vorbeifahren touchiert und sich dann unerlaubt entfernt. Zeugen, die Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden, Telefon 06359 93120.