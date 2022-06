Das Parken in der Grünstadter Innenstadt wird künftig teurer. Allerdings nicht so sehr, wie zunächst geplant. Bei einer Aussage ruderte die Grünen-Fraktion zurück.

Den Anstoß zur Erhöhung der Parkgebühren gab die Tatsache, dass die Stadt ab 2023 Umsatzsteuer für die Einnahmen abführen muss. Mit der Erhöhung sollen nun sowohl die Steuerlast als auch die Inflation abgefedert werden. Zuletzt wurden die Preise 2010 angepasst.

Am Montag hat der Grünstadter Stadtrat beschlossen, dass für 30 Minuten 30 Cent (vorher 20 Cent) gezahlt werden sollen, für eine Stunde 70 Cent (vorher 50 Cent), für zwei Stunden 1,50 Euro (vorher 1 Euro) und für die Höchstparkdauer von drei Stunden 2,50 Euro (vorher 1,50 Euro). Zudem soll es auf dem Jean-Mann-Gelände ein Tagesticket für 3,50 Euro geben.

Wirtschaftsforum will moderate Erhöhung

Zuvor waren sich die Fraktionen uneinig, was die Erhöhung angeht. Die Verwaltung hatte zunächst vorgeschlagen, die Preise auf 50 Cent bis vier Euro aufzustocken. Die CDU schlug vor, in zwei Stufen zu erhöhen, aber erst einmal auf 30 Cent pro halbe Stunde. Auch der SPD war der Verwaltungsvorschlag zu viel. Die Sozialdemokraten wollten auch erst einmal auf 30 Cent erhöhen, die zweite Erhöhung aber nicht gleich mitbeschließen. Berufen hatten sich beide Fraktionen bei den 30 Cent auf eine Stellungnahme des Wirtschaftsforums, die einen moderateren Anstieg bevorzugte.

FWG und FDP hätten nach eigenen Angaben den Verwaltungsvorschlag mitgetragen, sind aber letztendlich auch auf den Vorschlag des Wirtschaftsforums eingegangen.

Grüne rudern zurück

Die Grünen sprachen sich zunächst für den Verwaltungsvorschlag aus. „Es war unglücklich, was im Haupt- und Finanzausschuss von unserer Seite dazu kam“, sagte Fraktionschef Pirmin Magez und revidierte damit die Aussage seiner Fraktionskollegin Elke Vetter. Die hatte im Ausschuss gesagt, dass die Anhebung ruhig noch ein bisschen stärker hätte ausfallen können, um das Radfahren und zu Fuß gehen intensiver zu fördern. „Hier in Grünstadt braucht niemand ein Auto“, sagte sie damals in der Sitzung.

Der Preis soll auf 30 Cent bis 3,50 Euro erhöht werden. Foto: Benss

Teil des Beschlusses war auch die Frage, ob Elektroautos grundsätzlich von der Parkgebühr befreit werden. Nach dem Elektromobilitätsgesetz, mit dem die Verbreitung der Elektromobilität in Deutschland gefördert werden soll, ist es erlaubt, Fahrern von Autos mit elektrischem Antrieb Vorteile zu gewähren. Die Verwaltung schlug jedoch vor, dies nicht zu tun. Sie berief sich auf die Argumentation des Autofahrer-Lobbyverbands ADAC, der hier eine Benachteiligung anderer Autofahrer sieht. Zudem sei das Parken immerhin während des Ladevorgangs kostenlos.

Auch die Grünen schließen sich der Verwaltung an. „Wir sehen, dass E-Mobilität schnell voranschreitet“, stellte Magez fest. Viele Anbieter von Ladestationen würden mit den kostenlosen Parkmöglichkeiten werben. Seiner Meinung nach müsse man den Betreibern den Anreiz geben, zu sagen: „Strom ist nicht umsonst, aber das Parken.“ Den Fahrern müsse klar gemacht werden, dass ein E-Auto zwar noch ein umweltfreundliches Kraftfahrzeug sei, aber immer noch ein Kraftfahrzeug.

Handyparken wird zurückgestellt

Die Möglichkeit, Parktickets per Smartphone zu lösen – das sogenannte Handyparken – hatte SPD-Fraktionschef Christoph Spies im Ausschuss ins Spiel gebracht. Das werde jedoch erst einmal zurückgestellt, teilte Wagner im Stadtrat mit. Man wolle sich zunächst auf die Preiserhöhung konzentrieren, aber parallel prüfen, wie die Stadt das anbieten könne. Über bargeldloses Bezahlen am Parkautomaten, wie es bereits in anderen Städten üblich ist, wurde nicht gesprochen.

Bei zwei Gegenstimmen wurde die Preiserhöhung beschlossen. Die Preise gelten ab 1. Januar 2023. Von 18 bis 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ist das Parken kostenlos.