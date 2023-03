Wenn Anhänger oder Wohnmobile über Wochen auf öffentlichen Parkplätzen stehen, führt das oft zu Frust bei denjenigen, die einen Parkplatz suchen. Doch nicht alles, was nervig ist, ist auch verboten, wie Jürgen Bracht erklärt. Für Dauer-Parker hat der Ordnungsamtschef einen wichtigen Tipp.

Herr Bracht, es kommt immer wieder vor, dass sich Bürger über Dauer-Parker auf öffentlichen Parkplätzen ärgern – etwa über solche, die Anhänger wochenlang am selben Fleck stehen lassen oder solche, die ihr Wohnmobil nur im Sommer wegfahren. Ist das erlaubt?

Da müssen wir unterscheiden, um welche Art von Fahrzeug es sich handelt. Anhänger und Campinganhänger müssen spätestens nach 14 Tagen bewegt werden ...

... und da reicht es, ein paar Meter vor und zurück zu fahren?

Nein, nein. Die Leute müssen nachweisen können, dass sie den Anhänger wirklich weg bewegt haben, damit ein anderer Verkehrsteilnehmer zumindest theoretisch die Möglichkeit hat, den Parkplatz zu nutzen. Nur einen Meter vor oder zurück fahren, reicht da nicht aus. Die Leute müssen den Parkplatz verlassen und mindestens einmal ums Quadrat fahren. Manchmal gleicht es bei der Überwachung der Regelung einem Katz-und-Maus-Spiel.

Wie merken Sie denn, ob die Anhänger bewegt worden sind?

Manchmal werden wir angerufen und darauf hingewiesen, dass da ein Dauer-Parker steht. Und wenn den Kolleginnen bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auffällt, dass ein Anhänger schon längere Zeit nicht mehr bewegt worden ist, machen sie entweder einen Strich an den Reifen oder sie fotografieren die Ventilstellung. Die Fahrzeughalter werden verwarnt und müssen 20 Euro zahlen.

Kommt das häufig vor?

Im Jahr 2023 sind bereits sechs Verwarnungen dafür ausgesprochen worden. Das Problem gibt es an allen möglichen Ecken, es gibt ein paar, die die öffentlichen Plätze nutzen, weil sie wohl keinen eigenen Stellplatz haben. Eine Zeit lang war das rund um den Grünstadter Friedhof herum ein größeres Problem.

Schleppen Sie die Anhänger auch ab, wenn sie nach der ersten Verwarnung nicht weggefahren werden?

Nein, das wäre nicht verhältnismäßig. Dann wird eher die Verwarnung wiederholt.

Die Park-Regeln, die für Anhänger gelten, gelten aber nicht für Autos.

Genau. Ein normales Auto kann ich theoretisch ewig auf einem öffentlichen Parkplatz stehen lassen. Auch, wenn ich mein Auto ein halbes Jahr lang abstelle, gilt das als „Fahrtunterbrechung“ solange es zugelassen und fahrbereit ist. Das Gleiche gilt übrigens für Wohnmobile – auch sie zählen zu den zugelassenen Fahrzeugen und können dauerhaft auf dem Parkplatz stehen. Natürlich muss das Fahrzeug in die Parkfläche passen. Wenn der Parkplatz für mein Fahrzeug nicht ausreicht, darf ich ihn nicht belegen. Aber wenn wir gerade dabei sind: Fahrzeug-Besitzer, die beabsichtigen, ihren Wagen länger im öffentlichen Verkehrsraum abzustellen, sollten bedenken, dass es auch mobile Verkehrszeichen gibt, insbesondere Halteverbote wegen Pflegearbeiten oder Baustellen. Die sind sofort gültig und können nach 72 Stunden auch vollstreckt werden. Das heißt: Die Fahrzeuge können auf Kosten des Verursachers auch entfernt oder versetzt werden.

Ein Ratsmitglied hat diese Woche in einem Grünstadter Ausschuss gefragt, ob man sich für Anhänger mit Werbe-Dreiecken eine Genehmigung holen kann, wenn sie auf öffentlichen Parkplätzen stehen.

Man würde für Werbezwecke grundsätzlich keine Sondernutzungserlaubnis erhalten. Denn das öffentliche Interesse an einem freien Parkplatz überwiegt grundsätzlich gegenüber dem Interesse eines einzelnen an der Werbung, dazu ist der Parkdruck in den Städten einfach zu hoch. Auch hier gilt: Straße und Parkflächen sind dem Verkehr gewidmet.

Und das war jüngst im Obrigheimer Rat Thema: „Darf ein Anhänger auch dann auf einem öffentlichen Parkplatz stehen, wenn er platte Reifen hat?“

Nein, dann nicht. Wenn das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist, wäre es ja keine Fahrtunterbrechung mehr, sondern wieder eine unerlaubte Sondernutzung öffentlicher Flächen. Also eine ähnliche Rechtslage wie bei den Werbeanhängern.

Zur Person

Jürgen Bracht (56) leitet seit 2018 das Ordnungsamt der Stadt Grünstadt. Er parkt am liebsten auf der eigenen Privatfläche und noch lieber in der Garage.