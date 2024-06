Kein Kleingeld fürs Parkticket? Auf Grünstadts öffentlichen Parkplätzen ist das seit gut einem Jahr eigentlich kein Problem mehr. Dank der App Parkster können sich viele Autofahrer den Gang zum Parkscheinautomaten sparen. Dennoch sorgte ein Strafzettel an der Windschutzscheibe für Verwunderung bei den App-Nutzern. Der Vorteil bei der App: Die Entwickler werben damit, dass digital einfach und schnell die Parkzeit verlängert werden kann. Außerdem gibt es eine sogenannte Überzahlungshilfe: Bewegt sich das Auto schneller als sieben Stundenkilometer, obwohl der Parkvorgang noch nicht beendet wurde, macht sie auf das noch laufende Parkticket aufmerksam. So sollen Nutzer auch nur ihre wirklich genutzte Parkzeit zahlen. Als ganz so praktisch entpuppte sich Parkster dann zumindest im Fall eines App-Nutzers doch nicht. Welcher Fehler für einen Strafzettel sorgte und welche Lösung es für das Problem gibt, lesen Sie im ausführlichen Artikel.