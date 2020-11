Am Mittwochabend ist eine Lagerhalle in der Grünstadter Karl-Henschel-Straße in Brand geraten. Laut Polizei sind in der Halle Paletten gelagert, entsprechende stehe das Gebäude in Flammen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, die Löscharbeiten werden sich nach Einschätzung der Polizei bin in die Nacht hinein ziehen. Wir berichten weiter.