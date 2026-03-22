Der Nachwuchs der Tanzwelt Movement überzeugt beim Weinstraßen-Cup. Das Turnier bietet hochklassige Darbietungen und spannende Entscheidungen.

Am Samstag verwandelte sich die Tanzwelt Movement erneut in einen pulsierenden Treffpunkt der Tanzszene: Der Weinstraßen-Cup lockte zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer sowie begeisterte Zuschauer nach Eisenberg.

Bereits am frühen Morgen startete das Solo- und Paartanz-Turnier in Standard und Latein, das sich über den gesamten Tag bis in den Abend erstreckte, bei dem Anfänger und erfahrene Tänzerinnen und Tänzer in 180 Starts eine Bühne fanden. Das Turnier unterteilte sich in die Kategorien Newcomer (zwei Tänze), Beginner (drei Tänze), Rising Star (vier Tänze) und Open (fünf Tänze), getanzt wurde in den Altersklassen U8 bis U19, Adults und O35 bis O55.

Nach einem halben Jahr Training aufs Podest

„Aus dem Movement nahmen acht Solo-Tänzerinnen und -Tänzer sowie neun Paare teil“, informierte Dennis Ewerth, der Geschäftsführer der Tanzwelt. Zum ersten Mal am Start waren die Solo-Latin-Kids aus dem Movement – Kinder von sechs bis zehn Jahre, die seit rund einem halben Jahr bei Viktoriia Symonchuk trainieren.

„Unsere kleinen Tänzerinnen und Tänzer waren super auf ihrem ersten Turnier, drei davon haben es sogar auf das Treppchen geschafft“, freute er sich. Aus der Altersklasse unter acht Jahren waren dies Veneria Querido Pinheiro (zweiter Platz) und Martha Grzeganek (dritter Platz), aus der Altersklasse unter zehn Jahren konnte sich Lena Schweigert den dritten Platz sichern.

Roland und Erdmute Dünkel wieder ganz vorn

Bei den Standardtänzen gab es auch einige Überraschungen. „Lara Kreusel und Solvej Held haben sich in den Standardtänzen extrem gesteigert und konnten so in einem starken Feld die Klasse Standard Advanced U19 gewinnen“, betont Ewerth. Die Adults Kategorie in Standard und Latein (drei Tänze) gewannen Tamira Cordeiro da Trindade und Ben Kessler, in der Kategorie U19 Advanced Latein setzten sich Leonie Vetter und Alexander Schornick durch. „In den Standardtänzen verfolgten Roland und Erdmute Dünkel ihre Siegesserie weiter und gewannen sowohl Adults Advanced als auch Open O45“, freute er sich.

„Das Besondere am Weinstraßen-Cup im Vergleich zu anderen Turnieren ist, dass es ein Turnier der German Dance Organisation (GDO) ist und daher recht klein geschachtelte Altersklassen hat, in der Jugend alle zwei Jahre“, erklärte Dennis Ewerth Außerdem sei es bei diesem Turnier möglich, in mehreren Alters- und Leistungsklassen anzutreten, solang die jeweilige Beschreibung auf die Tänzer zutreffe.

Bandbreite des Tanzsports widergespiegelt

Auffällig war die Dominanz der Mädchen und jungen Frauen bei den Solo-Tänzen, da es nach wie vor nur wenige Solo-Jungs und junge Männer gab, die tanzten. „Aber auch der Paartanz erfreut sich in letzter Zeit wieder größerer Startfelder“, bemerkte Ewerth. Die Vielfalt der Disziplinen spiegelte die ganze Bandbreite des Tanzsports wider und sorgte für ein abwechslungsreiches Programm.

Die Veranstalter der Tanzwelt Movement bewiesen erneut organisatorisches Geschick: Der Ablauf verlief strukturiert und die Moderatorin Angelika Zunder führte souverän, professionell und locker durch den Turniertag. Mit hochklassigen Darbietungen, spannenden Entscheidungen und einer großartigen Stimmung dürfte der Weinstraßen-Cup 2026 für viele Tänzerinnen und Tänzer ein wichtiger Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung gewesen sein – und für das Publikum ein unvergesslicher Tag voller Rhythmus und Leidenschaft. „Da wir mit großen Schritten auf die deutsche Meisterschaft im Mai zusteuern, haben viele Tänzerinnen und Tänzer die Chance genutzt, sich vorher nochmal auf dem Parkett zu messen, was für sie sehr wichtig ist“, betonte der Geschäftsführer und ergänzte: „Wir richten als nächstes am 2. und 3. Mai die süddeutsche Meisterschaft in der Salierhalle in Bad Dürkheim aus.“

Info und Kontakt

www.tanzwelt-movement.de

