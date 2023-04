Das protestantische Pfarramt Eisenberg lädt für Gründonnerstag, 19 Uhr, zu einem Tisch-Abendmahl in den Gemeinderaum im Haus der Kirche ein. Bei einem Tisch-Abendmahl handelt es sich um eine Variante des Abendmahlsgottesdienstes, bei der die Tischgemeinschaft (communio) im Vordergrund steht. Die Veranstaltung dauert rund 90 Minuten. Jeder und Jede ist willkommen, heißt es in einer Ankündigung.

An Karfreitag werden in allen drei Kirchen Abendmahlsgottesdienste gefeiert. In Eisenberg um 9.30 Uhr, in Ramsen um 11 Uhr und in Steinborn um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu. Am Abend um 20 Uhr findet in Eisenberg in der protestantischen Kirche ein Tenebrae-Gottesdienst statt. Das ist eine liturgische Feier zu Karfreitag, die still in einer fast völlig dunklen Kirche endet. Der Ostermorgen wir sehr zeitig begrüßt: Schon um 6 Uhr beginnt im Haus der Kirche in Steinborn der Auferstehungsgottesdienst mit Abendmahl – mit dabei ist der Posaunenchor. Danach sind alle zum Osterfrühstück willkommen, zu dem jeder und jede etwas fürs Büffet mitbringen darf. Kaffee, Brötchen und Eier sind gerichtet. Um 9.30 Uhr ist in Eisenberg und um 11 Uhr in Ramsen Ostergottesdienst mit Abendmahl.

Am Ostermontag gibt es um 11 Uhr im Haus der Kirche in Steinborn zentral einen Familiengottesdienst für alle Generationen. Weil Kinder besonders willkommen sind, wird er nach etwa 40 Minuten beendet sein. Gemeindemitglieder auch ohne Kinder sind willkommen. Danach ist für die Kinder eine Ostereiersuche geplant. Übrigens: Das Abendmahl wird in den Gottesdiensten auch am Ende der Pandemie mit Brotzange und Einzelkelch gestaltet.