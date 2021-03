Aufgrund der aktuellen Pandemielage haben manche Kirchengemeinden beschlossen, Ostergottesdienste nur online anzubieten. Andere Gemeinden laden zu Präsenzveranstaltungen, die jedoch nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden können. So zum Beispiel in der protestantischen Kirchengemeinde Sausenheim-Neuleiningen.

Von Anja Benndorf

„Wir haben uns entschieden, die Gottesdienste um die Kar- und Ostertage unter Einhaltung der gültigen Coronabekämpfungsverordnung stattfinden zu lassen“, informiert Pfarrer Christopher Markutzik. Dazu sei jedoch eine verbindliche Anmeldung unbedingt erforderlich: per E-Mail an pfarramt.sausenheim@evkirchepfalz.de.

Teilweise im Freien

„Zur offenen Kirche in der Osternacht am Karsamstag zwischen 22.30 und 0 Uhr) ist keine Anmeldung erforderlich“, so Markutzik, der ankündigt, dass ein Teil der Gottesdienste im Freien (Sausenheimer Pfarrgarten und Burghof Neuleininger) gefeiert werde, sofern das Wetter mitspielt. „Darauf weisen wir dann an den Kirchen vor Ort hin.“ Auf jeden Fall gelten die AHA-Regeln und es muss eine medizinische Maske getragen werden.

Geplant sind folgende Gottesdienste: Gründonnerstag, 19 Uhr, mit Abendmahl im Pfarrgarten der evangelischen Peterskirche in Sausenheim; Karfreitag, 10.15 Uhr, in der katholischen St. Nikolauskirche in Neuleiningen; Karsamstag ab 22.30 Uhr offene Kirche in der protestantischen Peterskirche Sausenheim zum Abholen des Osterlichtes (bis circa Mitternacht); Ostersonntag, 10.15 Uhr, in der evangelischen Peterskirche Sausenheim; Ostermontag, 10.15 Uhr, in der katholischen St. Nikolauskirche Neuleiningen.

Digital und real

Die protestantische Kirchengemeinde Grünstadt setzt auf eine Mischung aus virtuellen und realen Gottesdiensten. Eine Anmeldung ist grundsätzlich erforderlich: Gemeindebüro, Telefon 06359/2253 (montags bis freitags, mit Ausnahme von Feiertagen, 9 bis 11 Uhr), E-Mail: pfarramt.gruenstadt.1@evkirchepfalz.de. An Gründonnerstag lädt Pastorin Traude Prün zum digitalen Abendmahl. „Der Gottesdienst findet per Zoom daheim an Ihrem Bildschirm statt“, erläutert sie und erklärt: „Wenn Sie sich per E-Mail im Gemeindebüro angemeldet haben, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Link zur Plattform, einem für den Support sowie eine Anleitung, was Sie zu Hause richten können, um teilzunehmen.“

An Karfreitag ab 10 Uhr feiert Pfarrer Andreas Funke einen Gottesdienst in der Martinskirche und ab 15 Uhr ebenda eine Andacht zur Sterbestunde. Eine ökumenische Auferstehungsfeier läuft am Ostersonntag um 7 Uhr morgens auf dem Grünstadter Friedhof mit Pfarrer Funke und seinem katholischen Kollegen Priester Martin Tiator. Ebenfalls am Ostersonntag leitet Pfarrerin Traude Prün ab 10 Uhr einen Gottesdienst in der Martinskirche. Für den Ostermontag um 10 Uhr lädt der Sausenheimer Pastor Christopher Markutzik in die Martinskirche.

Nur Onlinegottesdienste

„Das Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Bockenheim hat beschlossen, der Bitte der Landesregierung um Aussetzung der Präsenzgottesdienste über Ostern nachzukommen“, informiert Pfarrerin Ute Metzger. Es werde ein Osterfestbrief an alle Haushalte verteilt. „An Karfreitag laden wir außerdem ein, den Onlinegottesdienst aus dem Leinigerland mitzufeiern. Er ist auf dem Youtube-Kanal ,Chris und die Kirche’ zu sehen“, sagt sie. Eine Andacht zum „Osterlachen“ am Ostersonntag gibt es auf Youtube unter „PPP – Protestantisches Pfarramt Pfingstweide“.

19 Gottesdienste

Die katholische Pfarrei Heiliger Lukas Hettenleidelheim feiert über Ostern 19 Gottesdienste. Anmeldung unter Telefon 06351/7467, E-Mail: pfarramt.hettenleidelheim@bistum-speyer.de. Die Feiern im Einzelnen: Gründonnerstag, jeweils um 19 Uhr: Feier vom letzten Abendmahl in Carlsberg, in Eisenberg, in Hettenleidelheim und in Ramsen; Karfreitag, jeweils um 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Christi in Carlsberg, in Eisenberg, in Hettenleidelheim und in Ramsen; Karsamstag, jeweils 21 Uhr: Feier der Osternacht in Carlsberg, in Eisenberg, in Hettenleidelheim und in Ramsen; Ostersonntag, jeweils 9 Uhr: Heilige Messe in Eisenberg und in Wattenheim sowie um 10.30 Uhr in Hettenleidelheim; Ostermontag: Heilige Messe in Ramsen (9 Uhr), in Hertlingshausen (9.15 Uhr), in Hettenleidelheim (10.30 Uhr) sowie Familien- gottesdienst in Eisenberg (10.30 Uhr).