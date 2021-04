16 weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim seit der letzten Meldung registriert, davon elf mit der britischen Virusvariante. Im Landkreis sind momentan 388 aktive Infektionen bekannt. 54 Infizierte wohnen in Grünstadt, Sausenheim und Asselheim, 62 in der Verbandsgemeinde Leiningerland – darunter 14 in Dirmstein und 10 in Ebertsheim/Quirnheim. Ein über 80 Jahre alter Mensch aus Carlsberg ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert im Landkreis Bad Dürkheim liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 128,1.

Der zuletzt starke Anstieg der Corona-Infektionen im Donnersbergkreis – vor allem in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden – ist auf religiöse Osterfeierlichkeiten einer christlichen Glaubensgemeinschaft zurückzuführen. Das hat die Verwaltung des Donnersbergkreises am Freitag mitgeteilt. Demnach hatte das Gesundheitsamt eigene Ermittlungen aufgenommen und Nachfragen bei den betroffenen Großfamilien gestellt. Durch die Übertragung des Virus bei den Feierlichkeiten und die folgenden mangelhaften Angaben konnte sich die britische Mutation des Coronavirus im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden schnell verbreiten – mittlerweile auch über die Kreise der christlichen Glaubensgemeinschaft hinaus.

Das Gesundheitsamt bittet die Bevölkerung eindringlich, die Meldepflichten einzuhalten und rechtzeitig wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Nur so sei es möglich, Infektionsketten schnell zu erkennen und wirksam zu unterbrechen. Die Ärztinnen des Kreisgesundheitsamtes wiesen darauf hin, „dass die britische Mutation ansteckender ist und zu schweren Krankheitsverläufen bis hin zum Tode führen kann“. Von Donnerstag auf Freitag wurden im Donnersbergkreis 16 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Hinzu kommen 16 Infektionen, die der Statistik nachträglich hinzugefügt werden mussten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt bei 240,3. Aktuell sind im Kreis 316 Infektionsfälle bekannt, darunter 52 in der VG Eisenberg und 141 in der VG Kirchheimbolanden.