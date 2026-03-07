Quirnheim steht ein Jubiläumsjahr bevor, feiert das Dorf doch sein 1255-jähriges Bestehen. Ortsbürgermeister Michael Kernst verrät, worauf sich die Einwohner freuen können.

Quirnheim wird zum ersten Mal im Jahr 771 im Lorscher Codex erwähnt. „Marie Louise Reuther hat über viele Jahre umfangreiches Material aus den Archiven in Speyer und sonstigen Quellen zusammengetragen, was uns heute als wertvolle Grundlage zur Geschichte unseres Dorfes dient“, sagt Michael Kernst ( FWG). Seit Jahresbeginn trifft sich regelmäßig ein Organisationsteam zur Vorbereitung der Festlichkeiten, die am 20. und 21. Juni stattfinden sollen.

Der Mittelpunkt der Feierlichkeiten wird der Vier-Seiten-Hof von Ernst Eymann sein. „Bereits samstagsabends beginnen wir mit einem gemütlichen Beisammensein mit Essen und Trinken mit Livemusik“, verrät Kernst. Sonntags ist vormittags ein gemeinsames Frühstück für alle Dorfbewohner geplant, gefolgt vom großen Festumzug und einem Festakt, in dem die Geschichte Quirnheims schauspielerisch dargestellt werden soll.

Mitstreiter gesucht

„Für den Umzug und das Theaterstück suchen wir noch Akteure, Privatpersonen und Vereine, die sich einbringen wollen“, sagt Kernst und erklärt: „Für das Theaterstück brauchen wir Leute, die vielleicht schauspielerische Fähigkeiten haben oder sich einfach einbringen wollen, um die Geschichte des Ortes lebendig werden zu lassen – unser Konzept steht, es fehlen lediglich noch ein paar Aktive, die es mit uns umsetzen.“

Für den Umzug werden ebenfalls Privatpersonen und Vereine gesucht, die vielleicht auch in mittelalterlichen Kostümen durch das Dorf mitlaufen möchten. Gegen Abend soll das Dorfjubiläum mit einem gemütlichen Heimatabend ausklingen.