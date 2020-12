Noch vor Weihnachten wird die Ortsgemeinde Wattenheim für einen eventuellen Wintereinbruch gewappnet sein. Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) informierte den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag darüber, dass ein Schneeräumschild für rund 5100 Euro bestellt sei und in den nächsten Tagen geliefert werde. nachdem der ursprüngliche Dienstleiter gekündigt hatte, wird der Winterdienst gemeinsam mit Hettenleidelheim bewältigt. Der Streuaufsatz, den die benachbarte Ortsgemeinde zur Verfügung stelle, und der Schneeschieber kommen – montiert an einen Traktor der Landwirtsfamilie Schwalb – zum Einsatz. Ein entsprechender Dienstleistungsvertrag werde abgeschlossen. Geplant sei, dass die Schneeräum-Tour in Wattenheim auf der Carlsberger Straße und der abschüssigen Hauptstraße beginne und anschließend die Verkehrswege in Hettenleidelheim befahren werden, auf denen die Busse unterwegs sind, so Brauer.