Rückschau und Ausblick (9): Konzerte, Ausstellungen, Symposien – in der Gemeinde Tiefenthal ist eigentlich immer was los. Corona lähmt. Doch Bürgermeister Edwin Gaub denkt bereits an die Zeit nach der Pandemie. Pläne für die weitere Entwicklung der Gemeinde liegen schon bereit.

Gesellschaftlicher Stillstand in Tiefenthal, das hat 2020 geprägt. Alle Vereinstätigkeiten und Veranstaltungspläne liegen brach, die Kultur, für die der Ort überregional bekannt geworden ist, liegt am Boden. Keine Konzerte, keine Kerwe, keine monatlichen gemeinsamen Mittagessen. Jeglicher Verzicht auf Angebote der Vereine, gleich ob Sport bei der TSG oder Kurse der Landfrauen. Corona hat das Leben in den vergangenen Monaten geprägt. „Das heißt für uns auch, dass vieles, was wir sonst in Eigenleistung erledigen, nicht gemacht werden konnte“, beklagt Ortsbürgermeister Edwin Gaub (CDU), der meist vorangeht und für schwere Arbeiten auch mal mit seinem Traktor anrückt.

Große Projekte gab es 2020 in Tiefenthal nicht, das Jahr war durch Planung geprägt. „Wir haben zum Jahresbeginn 2020 die Überprüfung der Wirtschaftswege eingeleitet. Gemeinsam mit der Jagdgenossenschaft und der Bauernschaft wurde eine Berechnung der Achslasten und Belastung veranlasst. Das liegt wegen Corona eine Weile, die Ergebnisse haben wir seit November auf dem Tisch und hoffen, dass wir Anträge für Zuschüsse für die Wiederherstellung der Wege bekommen können“, sagt Gaub. Dabei denkt er auch an eine künftige Nutzung der Wirtschaftswege als Rad- und Wanderwege.

Erschließung neuer Bauplätze im Ortszentrum

Nachdem das Baugebiet „Auf der Hub“ komplett vermarktet und ausgebaut ist, wird in der Zukunft die innerörtliche Entwicklung den Schwerpunkt aller Bemühungen in Tiefenthal bilden. Die Einführung der Wiederkehrenden Beiträge steht noch bevor und soll erfolgen, bevor die nächsten Straßenausbaumaßnahmen angepackt werden. „Da in der Hintergasse bereits eine Kanalsanierung durch die Verbandsgemeindewerke ansteht, würde ich bevorzugt dort mit dem Ausbau beginnen. Dort in der Nähe liegt auch schon die Hauptversorgung der Glasfasernetzversorgung, so dass die Hintergasse bei einer Sanierung gleich noch vom sehr schnellen Internet profitieren könnte.“ Ansonsten sieht Gaub keine dringend anstehenden Straßensanierungsmaßnahmen für die Tiefenthal in den nächsten Jahren.

Die Dorfentwicklung wird sich bis 2023 hinziehen, bis dahin soll auch der neue gemeinsame Flächennutzungsplan für die Verbandsgemeinde Leiningerland auf die Beine gestellt werden. „Wir müssen sehen, wohin und in welchem Umfang wir Tiefenthal dann noch weiterentwickeln können. Gern würden wir wieder ein Neubaugebiet entwickeln“, sagt Gaub. Die besten Chancen dafür sieht er innerörtlich im Bereich St. Bernhard-Straße/Hintergasse, wo es ein größeres, weitgehend ungenutztes Gartengelände gibt, das erschlossen und bebaut werden könnte. Solche Überlegungen gab es bereits bei der Aufstellung des innerörtlichen Sanierungsgebiets für Tiefenthal. „Unser Dorferneuerungskonzept steht, eine Sanierungssatzung haben wir aufgestellt, sodass Tiefenthal sich kontinuierlich entwickeln kann“, sagt Gaub.

Alleine durch die Sanierungssatzung haben sich fünf private Bauherren im ausgewiesenen Sanierungsgebiet beraten lassen, wie sie ihre Altbauten einer neuen veränderten Nutzung zuführen können. Gerade entlang der Hauptstraße seien Bemühungen einiger Eigentümer zu erkennen, die auf das gesamte Erscheinungsbild der Gemeinde positiv wirken.