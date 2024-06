In Ramsen haben die Bürger tatsächlich die Wahl, zwei Kandidaten gehen ins Rennen um das Amt des Ortschefs der Stumpfwaldgemeinde. Darunter auch der amtierende: FWG-Mann Arnold Ruster (62) möchte sein Amt, das er seit 2019 inne hat, gerne behalten. Dabei verweist er auf die Fortschritte, die in seiner Amtszeit gemacht wurden.

Wenn Arnold Ruster als Ortsbürgermeister eines in seiner bisherigen Amtstätigkeit gelernt hat, dann eines: dass es in der Kommunalpolitik keinen Zehn-Punkte-Plan für die Zukunft geben kann, den man dann einfach nach und nach abarbeitet. „Sicherlich macht man sich im Wahlprogramm so seine Gedanken, doch oft kommt es ganz anders als man sich das vorstellt. Kommunalpolitik ist ein Prozess, bei dem es gilt, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren“, sagt der Amtsinhaber, der seit 2019 in Ramsen am Ruder ist.

Arnold Ruster kam 1984 in das Dorf, hat hier im Neubaugebiet Heugraben gemeinsam mit seiner Frau gebaut und fühlt sich in der Gemeinde wohl. Wie er im Falle einer Wiederwahl die Ortspolitik gestalten will, das hänge auch davon ab, wie insgesamt das Ergebnis und damit die Zusammensetzung des Gemeinderats ausfällt. „Mit Gunther Jung von der SPD habe ich gut zusammengearbeitet, es würde mich freuen, wenn er als Erster Beigeordneter weitermachen würde. Alles andere bleibt abzuwarten“, so Ruster.

Was gut gelaufen ist

Gut gelaufen sind aus seiner Sicht in der Vergangenheit verschiedene Projekte, beispielsweise der Ausbau der Wiesenstraße, die mit wiederkehrenden Beiträgen der Bürger finanziert wurde. Auch die Schaffung des Neubaugebiets Gäßjespfad mache Fortschritte, auch wenn es immer wieder Hürden aus dem Weg zu räumen gelte. „Die Umsetzung des Baugebiets und die zeitnahe Erschließung sind sicher eine vorrangige Aufgabe nach der Wahl“, so der Ortsbürgermeister. Neulich sind im Ort Probebohrungen über die Bühne gegangen, die jetzt noch ausgewertet werden müssen, damit die Nahwärme-Versorgung für das Baugebiet auch tatsächlich umgesetzt werden kann.

Gefreut hat sich Ruster über die Zuschüsse aus dem Fördertopf des Landes mit dem Titel Kipki (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation), aus dem die Gemeinde Ramsen 57.000 Euro erhält, die bald in die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Technik fließen sollen.

Positiv sieht der Ortsbürgermeister die Entwicklung des Haushalts, für den im Juni noch ein Nachtrag beschlossen werden muss, der im Ergebnisetat mit einem Überschuss abschließt. Realistisch schätzt Ruster die Pläne für den Neubau einer Kindertagesstätte in Ramsen ein. „Das wird angesichts der Kosten und der Probleme bei der Planung nicht verwirklicht. Wir müssen mit der vorhandenen Infrastruktur in diesem Bereich weiterkommen“, sagt er mit Blick auf die Kosten für den Neubau im benachbarten Eisenberg voraus.

Ruster, der als selbstständiger Versicherungsfachwirt tätig ist, stellt auch klar, dass er sein Amt nur ausfüllen kann, weil ihm sein Beruf die Zeit dafür lässt. „Wäre ich Angestellter, dann würde meine Freizeit wohl kaum ausreichen. Die Verwaltung einer Gemeinde als Ortsbürgermeister entwickelt sich wegen der ständig wachsenden Vorschriften zum Vollzeit-Job“, beschreibt Ruster sein Tätigkeitsfeld.

Drei Bekenntnisse:

1. Ich lebe gern in Ramsen, weil … es hier einfach schön ist, wir ein gutes Vereinsleben haben und viele Veranstaltungen unseren Ort attraktiv machen.

2. Ich will Ortsbürgermeister bleiben, weil … ich meine bisherige Arbeit fortsetzen möchte und so angefangene Projekte weiter vorantreiben kann.

3. Überhaupt nicht leiden kann ich ... mangelnde Ehrlichkeit.