In Asselheim macht Norbert Schott als Ortsvorsteher weiter – er hatte sich in der Kommunalwahl gegen Herausforderer Carsten Roos durchgesetzt. Welche besondere Aufgabe Roos in dem Gremium künftig zufallen wird.

Norbert Schott bleibt Ortsvorsteher von Asselheim. Der Sozialdemokrat ist bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit 55,5 Prozent der Stimmen erneut gewählt worden.