Das Flachdach des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Kleinkarlbach ist undicht. Im Zuge der erforderlichen Sanierung soll ein offener Unterstand angebaut werden. Dort können dann gemeindeeigene Fuhrwerke geparkt werden, die bislang noch am Dorfplatz stehen. Am Dienstag hat der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen, die Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten an die ortsansässige Firma Schlatter zu vergeben. Sie hat mit 30.496 Euro brutto das günstigste Angebot abgegeben. Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) erläuterte im Nachgang zur Sitzung gegenüber der RHEINPFALZ: „Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der das Gebäude noch als Lager nutzt, wird das Projekt zusammen mit anderen Ehrenamtlichen aus der Gemeinde mit Eigenleistungen unterstützen und dadurch die Kosten reduzieren.“