Die CDU in Obersülzen hat Michael Schütz zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Parteiangaben zufolge will Altgedientes mit Zukunftsthemen verknüpfen und Synergien schaffen. Seine Stellvertreterin ist Désirée Holz. Nachdem sie bereits 22 Jahre in Obersülzen lebt, liege es ihr am Herzen, für die Bürger einen zukunftsorientierten Wohn- und Lebensort aktiv mitzugestalten. Ihr Bestreben sei es, dass sich die Menschen in Obersülzen langfristig wohlfühlen und stolz auf ihre Gemeinde sein.

Die bisherige stellvertretende Vorsitzende und künftige Schatzmeisterin Sabine Kutschke berichtete: Der Ortsverband habe drei neue Mitglieder gewonnen, die sich aktiv einbringen wollen. Sie schlug vor, dass auch künftig wie seit drei Jahren statt Grußkarten kleine Oster-und Weihnachtspräsente verteilt werden sollen, weil das bei den Bürgern gut ankomme. Die CDU-Mitglieder im Ort wollten sich künftig mindestens einmal im Monat treffen, um über Schwerpunktthemen in der Gemeinde zu beraten und die Arbeit der Ratsmitglieder zu unterstützen.

Zum Vorstand gehören neben Schütz, Holz und Kutschke künftig Katja Geyer (Schriftführerin), Gunter Schumann (Mitgliederbeauftragter) sowie die Beisitzer Matthias Geyer, Stefan Nastoll, Kurt Mauntz.