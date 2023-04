In der vergangenen Woche wurden vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Eisenberg in Eisenberg Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen: in der Kerzenheimer Straße und am Steinborner Ostring. In beiden Straßen ist eine Geschwindigkeit von maximal 30 km/h erlaubt. Insgesamt wurden laut Ordnungsamt 401 Fahrzeuge erfasst, hiervon seien 45 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs gewesen. In Steinborn lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 57 km/h, in der Kerzenheimer Straße bei 63 km/h. Dieser Fahrer hat neben dem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot zu rechnen.