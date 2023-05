Vergangene Woche hat das Ordnungsamt wieder Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Verbandsgemeinde Eisenberg durchgeführt. In Ramsen wurden in den frühen Abendstunden 218 Fahrzeuge gemessen, die von Eisenberg kommend in die Hauptstraße einfuhren. Dabei wurden vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Fahrer wurde mit 62 km/h bei erlaubten 50 km/h geblitzt. In der Eisenberger Konrad-Adenauer-Straße fuhren in der Zeit von 21.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht 36 Fahrzeuge, von denen nur eines die zulässige Geschwindigkeit um neun km/h überschritt. An einem Vormittag wurden in der Ebertsheimer Straße 34 Verstöße gemessen. Der schnellste Fahrer war mit 26 km/h zu schnell unterwegs. In der verkehrsberuhigten Willy-Brandt-Straße in Kerzenheim waren sieben von neun Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Dagegen hielten sich die 54 gemessenen Fahrzeuge in der Ebertsheimer Straße alle an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.