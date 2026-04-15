Dominique Engler beendet ihre Bühnenkarriere am Pfalztheater, leitet jetzt eine Gruppe für Menschen mit psychischen Grenzen. Was das mit ihren Zukunftsplänen zu tun hat.

Die Kontaktgruppe für Menschen mit psychischen Grenzen in Eisenberg hat eine neue Leiterin: Dominique Engler (54) übernimmt das Ehrenamt, nachdem ihr Vorgänger aus Altersgründen aufgehört hat. Die gebürtige Erfurterin ist eigentlich staatlich geprüfte Opernsängerin und seit 2005 festes Mitglied des Opernchors am Pfalztheater in Kaiserslautern. Ziel der Gruppe ist es, Menschen im Donnersbergkreis einen verlässlichen Treffpunkt und Unterstützung im Alltag zu bieten.

Wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt, interessiert sich Engler schon seit vielen Jahren für Psychologie, hat entsprechende Weiterbildungen gemacht und lange in Mannheim nebenberuflich eine Heilpraktiker-Praxis betrieben. Die musste sie aufgeben, als sie 2020 mit ihrem Mann von Ludwigshafen nach Eisenberg zog, um hier ein Haus zu bauen. Nun absolviert sie berufsbegleitend ein Fernstudium in Psychologie an der London Metropolity University. Parallel zu Beruf und Ehrenamt schreibt Engler ihre Masterarbeit mit dem Titel „Depression als Langzeitfolge des DDR-Kinder- und Jugendleistungssports“.

Ihren Beruf auf der Bühne habe sie immer geliebt, sagt Engler – auf Dauer sei er jedoch zu anstrengend. Deswegen beendet sie im Sommer ihre Karriere am Theater. Ihre berufliche Zukunft sieht Engler in der Psychologie, möglichst im Donnersbergkreis, wo es – wie häufig auf dem Land – einen eklatanten Mangel an psychologischer Versorgung und lange Wartezeiten gebe. „Ich hoffe, dass ich solche Versorgungslücken abfedern kann“, sagt sie.

Offen für jeden

Von der Kontaktgruppe und der vakanten Leitungsstelle erfuhr Engler, als sie im Amtsblatt blätterte. Sie finde es wichtig, dass so ein Angebot erhalten bleibe, sagt sie. Deswegen habe sie sich gemeldet.

Die Treffen sind offen für alle, die der regelmäßige Austausch stärkt – unabhängig davon, wie sie ihre „psychischen Grenzen“ definieren. Manche Teilnehmer leiden an schweren psychischen Erkrankungen, können nicht arbeiten oder haben Schlafstörungen. Andere wiederum sind einsam. „Im Grunde kann jeder kommen, dem es guttut, sich regelmäßig mit anderen zu treffen“, sagt Engler und betont: „Hier wird keiner weggeschickt.“ Aktuell kommen rund 15 Teilnehmer zwischen Anfang 20 und Mitte 80. Viele kennen sich seit Jahren, sind befreundet und helfen einander.

Die Kontaktgruppe versteht sich nicht als Selbsthilfegruppe mit festem Problemfokus auf beispielsweise Sucht oder Depression. Stattdessen stehen Gemeinschaft und alltagsnahe Angebote im Vordergrund: Gespräche bei Kaffee und Kuchen, Vorlesen, Spielenachmittage, Achtsamkeittraining und kurze Übungen, die den Blick auf etwas Positives lenken. Gelegentlich gibt es Vorträge, etwa von der Gemeindeschwester plus zum Thema „Wie beantrage ich einen Pflegegrad?“. Zu Beginn jeder Sitzung bittet Engler alle, ihre Stimmung nach Schulnoten einzuschätzen. So will sie verhindern, dass es jemandem über Wochen schlecht geht, ohne dass es auffällt.

Wichtig ist der angehenden Psychologin ein respektvoller Umgang: Wertschätzung und gegenseitige Rücksichtnahme sind Voraussetzung, um an den Treffen teilnehmen zu dürfen. „Hier wird nicht ver- und geurteilt“, betont sie.

Im Detail

Die Gruppe trifft sich alle 14 Tage mittwochs immer in den ungeraden Wochen zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in Eisenberg im SOS-Beratungs- und Familienzentrum (Kerzenheimer Straße 42). Neue Teilnehmer melden sich vorab telefonisch bei Dominique Engler unter 0173 2832925 oder schreiben ihr eine Mail an doengler@gmail.com.