Der Luftfahrtverein Grünstadt und Umgebung lädt für Sonntag, 25. Juni, zum „Open Airport“ auf den Quirnheimer Berg ein. Es werden Gäste mit vielen Raritäten in der Luft und auf der Straße erwartet. „Wir freuen uns auf Oldtimer, aber auch neue und hochmoderne Maschinen, die ab 10 Uhr zum Fly In einfliegen werden, sowie auf das Drive In des Motorrad- und Technikmuseums, das mit einer Sternfahrt mit Old- und Youngtimern wieder Teil unseres Aktionstags sein wird“, erzählt Ernst Eymann aus Quirnheim, der seit 18 Jahren Präsident des Luftfahrtvereins Rheinland-Pfalz ist. Für eine der Attraktionen werde sicherlich Patric Leis aus Pirmasens sorgen, der mit seiner Pitts S-1E, einem Doppeldecker in auffallender Lackierung in den US-Farben, Einblicke in den Kunstflug gewährt. Auch einige Segelflugzeuge werden laut Eymann im Kunstflug zu sehen sein. Die Besucher können sich jede Menge Hochleistungssegelflugzeuge ansehen und außerdem werden Rundflüge angeboten. Das Catering übernimmt Christian Speeter aus Hettenleidelheim mit seinem Team, in der Halle des Vereins stehen auch Sitzplätze zur Verfügung.