Die Verkaufszahlen von Schallplatten steigen seit Jahren. Ein Ende des Hypes um das schwarze Gold ist nicht in Sicht. Dennoch hat der eine oder andere Plattenladen gerade schwer zu schaffen. Die Pandemie. Auch Oliver May muss sich mit seiner Grünstadter „Jukebox“ umorientieren.

Keine Frage: Es ist ein eher seltenes Phänomen in der Geschichte des Fortschritts, dass eine alte Technologie die nachfolgende nach ein paar Jahren wieder rechts überholt. Daher brachte eine Meldung des „Musikexpress“ den einen oder anderen neulich dann doch zum Staunen. Erstmals nach 34 Jahren wurden in den USA wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft. Vinyl, so schrieb das Musikfachmagazin, sei damit wieder der profitabelste physische Tonträger. Auch in Deutschland steigt der Vinyl-Absatz seit mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlich an.

Gute Zeiten also für Plattenhändler? Ja und nein. In Corona-Zeiten besorgt sich der eine oder andere seine Wunsch-Platte dann doch eher digital. Amazon. Discogs. Bandcamp. Oder direkt beim Künstler. Und die analogen Plattenhändler müssen mächtig strampeln. Oliver May hat Ende 2019 mit recht viel Euphorie seinen Plattenladen in der Grünstadter Hauptstraße gestartet. Der gelernte Einzelhändler brütete schon fünf, sechs Jahre über der Idee , ehe er dann den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Sein eigener Chef sein, das schien ein attraktiver Gedanke. Und dann war da ja noch die Leidenschaft für Musik. „Ich war schon immer ein großer Fan, betreibe ein Web-Radio und hatte mit fünf meinen ersten Plattenspieler“, erzählte der gebürtige Grünstadter damals im RHEINPFALZ-Gespräch. Sein Konzept auf rund 60 Quadratmetern: An- und Verkauf von Schallplatten, CDs, DVDs und Büchern, die sich mit Musik befassen. Einen Genre-Schwerpunkt setzte sich der ABBA-Fan dabei nicht, es geht in seinem Laden kreuz und quer durch den musikalischen Gemüsegarten, seine Zielgruppe: Jung und Alt.

Vom Konzept überzeugt

„Das Konzept ist eigentlich auch aufgegangen“, sagt May. Er habe sich mittlerweile eine Stammkundschaft erarbeitet, die auch gerne mal von weiter herkomme und ihm (auch in der Pandemie) die Treue halte. Dennoch schlage aber Corona voll ins Kontor. „Die ständigen Schließungen sind schon schwierig. Und mir graut auch schon etwas vor dem nächsten Lockdown“, sagt May. Sicher, er habe finanzielle Hilfen erhalten, aber die seien letztlich auch nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Dezember etwa habe es nichts gegeben, im Januar und Februar sei dann wieder Unterstützung geflossen. „Ich habe auch Glück, dass mir meine Vermieterin hier sehr entgegenkommt“, so May dankbar, der im Schnitt plusminus 1800 Euro Umsatz im Monat macht.

Über Wasser hält ihn derzeit vor allem sein Online-Handel. Wobei er damit nicht den Shop meint, den er einst über seine Webseite gestartet hat. „Das hat sich hinsichtlich des Aufwands leider nicht gelohnt“, so May. Stattdessen fokussiert er sich derzeit vor allem auf die Auktionsplattform Ebay als zweites Standbein neben seinem Ladengeschäft.

Trotz düsterer Aussichten lässt sich May den Optimismus nicht nehmen. Es soll weitergehen. Und Ideen für die Zeit, in denen wieder mehr Normalität Einzug hält, hat er auch schon: „Ich würde gerne eine Plattenbörse veranstalten.“