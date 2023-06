Das Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland in Quirnheim lädt zur Oldtimer-Fahrt am Sonntag ein. Wer ein vor 1990 gebautes Auto oder Motorrad hat, kann sich spontan anschließen. Für wuchtigere Fahrzeuge gibt es eine Einschränkung.

In Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtverein Grünstadt (LVG) findet am Sonntag zum 24. Mal die Oldtimer-Sternfahrt des Motorrad- und Technikmuseums Leiningerland für Autos und Motorräder bis Baujahr 1990 statt. Start ist beim Fluggelände auf dem Quirnheimer Berg. Wegen Sicherheitsvorgaben steht dort wenig Platz zur Verfügung, deshalb dürfen keine Traktoren oder größeren Transportfahrzeuge mitmachen. Ab 9.30 Uhr steht das Empfangskomitee bereit. Wer sich mit seinem Fahrzeug anschließen will, kann einfach kommen und vor Ort den Steckbrief ausfüllen. Es wird kein Nenngeld verlangt. Um 11.30 starten die Oldtimer zu einer „privaten und zwanglosen Ausfahrt in der näheren Umgebung“. Die soll – inklusive kleiner Pause – etwa drei Stunden dauern und über eine Strecke von 70 Kilometern führen. Mehr Informationen gibt es im Netz unter www.motorrad-technik-museum.de/Sternfahrt24.htm.