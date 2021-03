Grünstadt: In einer Woche sollen sich die Bürger in Grünstadt erstmals im Weinstraßencenter auf das Coronavirus testen lassen können. Anders als für das Eisenberger Abstrichzentrum ist für die Grünstadter Einrichtung keine Anmeldung erforderlich.

Im Abstrichzentrum in Grünstadt werden am Mittwoch, 17. März, die ersten Schnelltests auf das Coronavirus vorgenommen. Geöffnet ist das Testzentrum im Weinstraßencenter mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr.

In dem Testzentrum können sich die Bürger kostenlos testen lassen. Es ist keine Anmeldung für einen Test notwendig, berichtet der städtische Ordnungsamtsleiter Jürgen Bracht. Für das Zentrum stünden rund 50 Helfer bereit, es wird mit Ehrenamtlern vom Deutschen Rotes Kreuz, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und weiteren Freiwilligen betrieben, die sich beim Kreis gemeldet haben. Der Bund finanziert für jeden Deutschen einen kostenlosen Test pro Woche – diese werden in Abstrichzentren wie in Eisenberg oder in Grünstadt sowie in einigen Arztpraxen und Apotheken vorgenommen. Anders als noch im vergangenen Jahr, wo nur Menschen mit Symptomen getestet wurden, werden jetzt Menschen ohne Anzeichen einer Corona-Infektion getestet. Wer denkt, dass er krank ist, soll einen Arzt aufsuchen.

200 Tests am Abend

Der Grünstadter Ordnungsamtsleiter Bracht sagt nach einem Gespräch mit allen Beteiligten am Dienstag, wichtig sei jetzt, dass das Zentrum im Weinstraßencenter starte. Wenn sich zeige, dass der Andrang groß ist, könne man gegebenenfalls auch noch an einem weiteren Wochentag Testungen anbieten. Er gehe davon aus, dass im WSC alle fünf Minuten ein Abstrich genommen werden kann. In den Testzentren wird laut Landesregierung die neue Generation an Schnelltests eingesetzt, für die die Stäbchen nur noch zwei bis vier Zentimeter in den vorderen Nasenbereich eingeführt werden müssen. Bracht geht davon aus, dass an einem Abend um die 200 Personen getestet werden könnten. Im Eingangsbereich des WSC sollen die Menschen einen Laufzettel mit ihrem Namen ausfüllen, dann gehen sie in das Foyer des Weinstraßencenters, wo der Abstrich genommen wird. Danach verlassen sie das WSC wieder und warten draußen 15 bis 20 Minuten, um dann im Eingangsbereich das Ergebnis zu erfahren – und den entsprechenden „Frei-Schein“ (beispielsweise für den Besuch bei der Kosmetikerin) zu bekommen. Über positive Testergebnisse wird das Gesundheitsamt informiert. Eine entsprechende Einbahnstraßen-Regelung (Eingang über die Haupttreppe, Ausgang über den Notausgang) werde eingerichtet. Pro Abend wird rund ein Dutzend Ehrenamtler im Einsatz sein. Es kann sein, dass sie auch finanziell entlohnt werden: Die Kommune könne beim Bund 9 Euro für die Durchführung einer Testung abrufen, berichtet Bracht – mit dem Geld würden die Sachkosten (wie Desinfektionsmittel) bezahlt. Geld, das übrig bleibe, werde man den Hilfsorganisationen überlassen. Die Stadt selbst bekomme die erste Charge an Tests von der Kreisverwaltung und müsse weitere Stäbchen beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bestellen und erst einmal in Vorkasse treten. Bezüglich der weiteren Abrechnungsmodalitäten zwischen allen Beteiligten (Land, Bund, Kassenärztliche Vereinigung) sei noch einiges zu klären, so Bracht.

Offene Fragen bei den Ärzten

Einiges zu klären ist ein gutes Stichwort – denn auch bei den Ärzten sind noch viele Fragen offen. Deswegen ein Wort zur Einordnung: Die Ärzte und Apotheken, deren Namen wir am Dienstag veröffentlicht haben, bieten nach Angaben des Landes kostenlose Corona-Schnelltests an. Die vom Land veröffentlichte Liste ist allerdings nicht vollständig. So bietet beispielsweise auch die Praxis Jonas-Eckelmann/Eckelmann in Bockenheim solche Tests an. „Wir haben eine Coronasprechstunde und führen beide Tests auf Coronainfektionen durch“, teilen die beiden Hausärzte mit. Um telefonische Anmeldung für die Tests wird gebeten, 06359/949036. Bis zum 13. März ist die Praxis allerdings wegen Urlaub geschlossen. Darüber hinaus bieten auch weitere Ärzte in der Umgebung Corona-Tests an. Wie der Arzt Felix Krabetz (Praxis in Weisenheim am Berg) mitteilt, biete fast jede Hausarztpraxis die Schnelltests für Patienten an. Sein Tipp: „Es macht Sinn, erstmal den eigenen Hausarzt anzurufen und nachzufragen.“

Jens Galan, Vorsitzender der Ärztegemeinschaft im Leiningerland, bestätigt, dass derzeit vieles im Fluss ist und im Hinblick auf die kostenlosen Tests auch eine gewisse Unsicherheit bei den Ärzten zu verzeichnen sei: „Es gibt – gelinde gesagt – etwas Verwirrung und Irritationen unter den Ärzten“, berichtet der Grünstadter Hausarzt. Die Politik habe Dinge beschlossen, die sinnvoll seien, aber kaum so schnell umzusetzen. So sei die Aktion „Tests für alle“ zwar mit Wirkung von Montag beschlossen worden, aber laut Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sollten die Einzelheiten dazu erst am Dienstag veröffentlicht werden. „Darin wird dann hoffentlich geregelt, wie wir Ärzte diese kostenlosen Tests dokumentieren und abrechnen sollen.“ Galan fügt an: „Ich weiß von einigen Kolleginnen und Kollegen, die wegen der fehlenden Informationen noch nicht an diesen Testungen teilnehmen. Andere wiederum treten in Vorleistung und testen – im Vertrauen darauf, dass dies auch rückwirkend dokumentiert und abgerechnet werden darf.“ Zu den Listen sagt er: In den vergangenen Tagen hätten sowohl das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz als auch die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz Ärzten die Möglichkeit gegeben, sich in entsprechende Test-Listen einzutragen. Da es nun unterschiedliche Listen gebe, sei es für die Patienten schwierig, den Überblick zu bewahren. Galan wirbt für etwas Verständnis und Geduld: „Alle ziehen an einem Strang und wollen die Politik in ihrem Bestreben unterstützen, jedem wöchentlich einen Schnelltest anzubieten – aber das geht nun mal nicht von heute auf morgen!“

Testen in Eisenberg