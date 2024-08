Straßenmeistereien halten ihre Verkehrswege in Schuss, ob es nun darum geht, wucherndes Grün am Straßenrand zu stutzen, im Winter die Straßen freizuräumen oder kleinere Ausbesserungen an der Asphaltdecke durchzuführen. Für die A6 bei Grünstadt sind die 36 Männer und Frauen der Autobahnmeisterei Wattenheim zuständig. Einfluss auf ihre Arbeit hat immer mehr auch der Klimawandel, denn dadurch nehmen Extremwetterereignisse zu. Das und mehr lesen Sie im aktuellen Teil unserer Serie.