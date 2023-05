Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Silvesternacht wird in diesem Jahr eine leise Angelegenheit. Man darf sich weder in der Öffentlichkeit versammeln, noch darf man auf öffentlichen Flächen Raketen zünden. Für Privatgrundstücke gilt das allerdings nicht.

Die Grünstadter Polizei wird in diesem Jahr an Silvester mit mehr Kräften im Einsatz sein als in den Jahren zuvor: „Wir stocken auf“, sagt Inspektionsleiter Sigfried