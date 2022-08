Als er am Donnerstag gegen 18 Uhr in Grünstadt in eine Verkehrskontrolle geriet, hat ein Opelfahrer aus dem Raum Frankenthal direkt eingeräumt, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Dem 43-Jährigen wurde deshalb sofort die Weiterfahrt untersagt. Zudem haben sich laut Polizei Hinweise auf Drogenkonsum ergeben. Ein Schnelltest schlug auf den Wirkstoff THC an. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.