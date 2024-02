Einen spannenden Pokalfight boten der 1. FFC Niederkirchen und der SV Obersülzen in der ersten Verbandspokal-Runde. Erst in der Verlängerung entschied Obersülzen die Partie und kam weiter.

In den vergangenen Jahren erhielt der 1. FFC Niederkirchen in der ersten Runde um den Frauenfußball-Verbandspokal Südwest als Regionalligist immer ein Freilos. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga Südwest profitiert er in dieser Saison nicht von diesem Privileg. Gegen den Ligarivalen SV Obersülzen führen die Gastgeberinnen zweimal. Die Entscheidung fällt in der Verlängerung. Die Zuschauer sehen aufgrund zahlreicher Torchancen ein attraktives Spiel. Wer von den Besuchern nur eine Minute zu spät kam, hatte prompt den ersten Treffer versäumt. Nicht einmal 30 Sekunden waren gespielt, als die Niederkirchener Angreiferin Jacintha Freymüller nach Zuspiel von links freistehend in Ballbesitz kam und zum 1:0 traf. Die frühe Führung gab dem 1. FFC Niederkirchen jedoch keine Sicherheit.

Die Gäste waren fortan spielbestimmend und hatten noch vor der Pause mehr Torchancen als die Gastgeber. In der zehnten Minute geriet der Niederkirchener Vorsprung erstmals richtig in Gefahr, als Magdalena Scheuerer auf der linken Seite zwei FFC-Spielerinnen alt aussehen ließ. Aber Torfrau Natascha Koch wehrte ihren Schuss ab. Erst in der 42. Minute boten sich den Gastgeberinnen Möglichkeiten, noch vor der Pause die Führung auszubauen. Rahma Abdi schoss jedoch knapp über das Obersülzener Tor. Wenig später lenkte Natascha Koch auf der Gegenseite einen Flachschuss von Josephine Diwok mit toller Fußabwehr zum Eckball.

Geschenk des FFC

Immer wieder lautstark von ihrer Trainerin Eliane Dauth angetrieben, drückte der SVO auf den Ausgleich. Und der gelang dem SV Obersülzen in der 55. Minute, war aber ein Geschenk des FFC. Nach einem missglückten Abschlag von Koch nahm Luna Opaska das Geschenk an der Strafraumgrenzen an und glich aus. Danach suchten beide Mannschaften die Entscheidung, aber weitere Treffer blieben bis zum Ablauf der Nachspielzeit aus. Es ging in die Verlängerung. In dieser gingen die Niederkirchenerinnen erneut in Führung. Erfolgreich war Frederike Laven mit einem Heber, der knapp unter der Latte des SVO-Gehäuses einschlug (94.). Mit viel Einsatz drehten die Gäste aber noch das Spiel. Lucia Bordasch glich kurz vor dem Seitenwechsel zum 2:2 aus (104.). Und Scheuerer gelang schließlich der Siegtreffer (111.).

„Ich muss zugeben, dass Obersülzen aggressiver als wir gespielt und deshalb auch verdient gewonnen hat“, gab Lisa Karch zu. Sie hat am Sonntag erstmals den gesperrten FFC-Coach Gerd Freymüller vertreten. SVO-Trainerin Eliane Dauth war nach dem Abpfiff vom Erfolg ihres Teams überwältigt. „Ich bin richtig stolz auf mein Team, das die Begegnung zweimal gedreht hat. Die Verlängerung hätten wir aber vermeiden können, wenn wir unsere Torchancen zuvor besser genutzt hätten. Die mangelhafte Chancenverwertung ist aber das Einzige, was ich heute kritisieren muss“, kommentierte sie das Pokalspiel.

Viertelfinale am 3. März

In der zweiten Runde, bei der es sich bereits um das Viertelfinale handelt, trifft der SV Obersülzen bereits am Sonntag, 3. März, 14 Uhr, in einem weiteren verbandsligainternen Duell auf den VfR Wormatia Worms. Der hat am Sonntag beim Landesligisten TuS Münchweiler (Alsenz) mit 8:1 gewonnen.