Es kommt selten vor, dass der Bau- und Umweltausschuss der Stadt sich mit einer Bauvoranfrage nicht einverstanden erklärt. Doch in seiner jüngsten Sitzung blieb dem Eisenberger Gremium nichts anderes übrig, als auf Empfehlung der Bauverwaltung einer Voranfrage das Einvernehmen einstimmig zu versagen. Der Grund: Das Vorhaben liegt im sogenannten Außenbereich, also außerhalb von Wohngebieten beziehungsweise außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans. In einem solchen Fall darf nur mit Ausnahmegenehmigung gebaut werden. Im konkreten Fall geht es um den geplanten Neubau eines Bungalows auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern im Ochsenbusch. Der Eigentümer hat eine Bauvoranfrage eingereicht, um im Vorfeld zu klären, ob sein Vorhaben rechtlich zulässig ist. Dass dem nicht so ist, erläuterte Thorsten Hutzenlaub, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung. Schaffung von Wohnraum wäre in diesem Fall nur erlaubt, wenn im bestehenden landwirtschaftlichen Gebäude Umbaumaßnahmen vorgenommen würden. Mit dem Votum des Gremiums ist aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Dafür zuständig ist die Kreisverwaltung.