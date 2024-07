Mit einer Führung durch den historischen Ortskern beginnt der Kunst- und Bauernmarkt in Obrigheim am Sonntag, 4. August. Ein Anbieter feiert sein Debüt, und es gibt etwas zu gewinnen.

Um 11 Uhr geht der Spaziergang los – vom Rosengarten bis zur evangelischen Kirche, in der später der Gottesdienst stattfindet. Mit dabei ist die 73. Weingräfin des Leiningerlandes, Sarah I. Herkelrath, für die der Termin ein Heimspiel ist. Die Händler, die ihre Stände entlang der alten Dorfstraße aufstellen, kommen aus verschiedenen Ländern. „Zum ersten Mal gibt es geräucherte Forellen“, sagt Mitorganisator Gerd Massott. Eine mobile Kaffeebar sei ebenso vor Ort wie ein Eiswagen. Ansonsten hält das Team der SG Unteres Eistal Erfrischungen bereit. Die Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim bietet einen E-Bike-Kurs, Interessierte können sich anmelden. „Und es wird wieder eine Ballonfahrt verlost“, kündigt Massott an. Die Lose gibt’s am Rosengarten.