Zum dritten Mal in diesem Jahr sind Graffitisprayer an der Schulturnhalle zugange gewesen: Laut Beigeordneter Nicole Eicher haben sie ihre Schmierereien in der Nacht auf Mittwoch, 13. Mai, über die gesamte Breite der nördlichen Rückwand hinterlassen. Auch die Außenwand an der Ostseite sei besprüht worden und jemand habe auf der Baustelle, die wegen der Sanierung der Grundschule eingerichtet ist, Ziegeln, Dämmmaterial und Absperrungen herumgeschmissen. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert, bei dem unter anderem die Ziffer 187 an eine Tür gekritzelt wurde. Eine solche Schmiererei erregte jüngst in Queidersbach bei Kaiserslautern die Gemüter, wo sie am Haus eines dunkelhäutigen Pfarrers angebracht wurde. In dem speziellen Fall wurde das als Morddrohung angesehen, weil der Paragraf 187 des kalifornischen Strafgesetzbuchs Mord behandelt. In Obrigheim gebe es zu der Vermutung aber keinen Anlass, teilt Thomas Merkel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt mit. Die Zahl 187 komme bei Graffiti immer wieder vor, das betreffe nicht nur den Raum Grünstadt, sondern auch andere Regionen. Sie steht nach derzeitiger Einschätzung in Verbindung mit der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande. Wenn die Täter nicht gefunden werden, bleibt die Gemeinde auf den Kosten für Reinigung und Neuanstrich sitzen. Auch deshalb ruft die Beigeordnete dazu auf, verdächtige Beobachtungen bei der Polizei zu melden, Telefon: 06359/93120.