Der Bebauungsplan „Am Bild – 2014“ ist unwirksam – so lautet das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz. Eine Revision ist nicht zugelassen worden. Der Antrag auf Normenkontrolle von Manfred Sandkühler hat damit in der Sache Erfolg, wenn auch nicht in allen Punkten.

„Der angegriffene Bebauungsplan steht in mehrfacher Hinsicht mit höherrangigem Recht nicht in Einklang“, heißt es in der 45-seitigen Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts