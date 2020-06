Der Ausbau der Obersülzer Straße wird den Gewerbetreibenden im Industriegebiet und den Pendlern in den nächsten zwei Jahren einiges an Geduld abverlangen. Im Herbst soll’s losgehen. Die Information der Anlieger erfolgt allerdings anders als vor Corona geplant.

Zwei große Bauprojekte beschäftigen Grünstadt in den kommenden Jahren: Die Sanierung des Leininger Oberhofes, die vor einigen Wochen begonnen hat, und nur einen kleinen Teil der Grünstadter im Alltag beeinträchtigt. Und der Ausbau der Obersülzer Straße, der den Gewerbetreibenden im Industriegebiet und den Pendlern Langmut abverlangen wird. Im September soll der Ausbau der Obersülzer Straße begonnen werden, zuvor aber müssen die Anlieger informiert und Bauarbeiter für die Großbaustelle gefunden werden.

Keine Einwohnerversammlung

Der Landesbetrieb Mobilität in Koblenz bereitet derzeit die Ausschreibung für die Arbeiten vor. Ursprünglich war vorgesehen, den Gewerbetreibenden in einer Einwohnerversammlung zu erläutern, in welcher Reihenfolge gebaut und gesperrt wird – denn gerade die Betriebe auf der nördlichen Seite werden während der Bauzeit schwerer zu erreichen sein.

Weil es in Corona-Zeiten schwierig wäre auf einer Einwohnerversammlung zu informieren, werde jetzt ein anderer Weg gewählt, wie Büroleiter Joachim Meyer auf Anfrage mitteilt: „Wir schreiben die Anlieger an und informieren sie über die Maßnahme.“ Die Straßensperrungen und die Umleitungen würden auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht.

Bauzeit: 1,5 bis zwei Jahre

Kommende Woche werden sich Vertreter von Polizei, Landesbetrieb Mobilität, Stadtwerken und Stadtverwaltung treffen, um über die Verkehrsführung in der Baustellen-Zeit zu sprechen. Die Arbeiten werden 1,5 bis zwei Jahre dauern. Gebaut wird in zwei Abschnitten, die in Unterabschnitte eingeteilt werden. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Obersülzer Brücke und geht bis zur Einfahrt in die Industriestraße. Der zweite Bauabschnitt beginnt 2021 dort und endet am Ortsausgang.

Der Straßenbelag der Obersülzer Straße wird auf einer Länge von 1,1 Kilometern erneuert, aus der heutigen Kreuzung an der Industriestraße wird ein Kreisel. Die Doppelkurve östlich der Obersülzer Brücke wird erweitert. Auf der Südseite der Obersülzer Straße wird es sieben neue Grundstückszufahrten geben, die die Eigentümer selbst bezahlen. An der Einmündung zur Ferdinand-Porsche-Straße wird eine Linksabbiegerspur gebaut. Gehwege und Straßenlampen werden erneuert, dafür ist die Stadt Grünstadt zuständig.

Gemeinsame Sache

Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Landesbetrieb Mobilität, Stadt, Stadtwerken sowie Entsorgungs- und Servicebetrieb: Für die Planungen und den Ausbau der Fahrbahn ist der LBM zuständig, weil es sich bei der Obersülzer Straße um eine Landesstraße (L 453) handelt. Beim Neubau des Kreisels an der Einfahrt Industriestraße arbeiten Stadt und LBM zusammen.

Die Erneuerung der Gehwege ist Sache der Stadt, für die Leitungen sind die Stadtwerke und der EBG zuständig. Berechnet sind Kosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Die Stadt zahlt davon 1,25 Millionen Euro, sie beantragt Zuschüsse für die Bushaltestellen und die Gehwege.